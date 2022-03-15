Диего Симеоне рассказал, за кого болеет в Италии

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, за какую команду болеет в чемпионате Италии.

«Скудетто — хороший вызов, «Ювентус» не сдастся, есть также «Интер», «Милан» и «Наполи». Лично я был бы рад увидеть еще один титул для «Интера», — цитирует Симеоне Sempreinter.com.

Симеоне, будучи футболистом, играл в составе «Интера» с 1997 по 1999 год. С 59 очками миланцы располагаются на 3-м месте.