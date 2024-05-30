Форвард сборной Словении Шешко близок к переходу в «Арсенал»

«Арсенал» близок к заключению контракта с нападающим «Лейпцига» и сборной Словении Беньямином Шешко, сообщает The Mirror.

По данным источника, в услугах 20-летнего форварда также заинтересованы «Челси», «Манчестер Юнайтед» и некоторые итальянские клубы, включая «Милан». При этом сам футболист склоняется к продолжению карьеры в чемпионате Англии.

В прошлом сезоне Шешко провел 42 матча за «Лейпциг», в которых забил 18 голов и отдал две результативные передачи. Контракт форварда с немецким клубом рассчитан до лета 2028 года.