«Венеция» Ваноли — в шаге от выхода в серию А

В первом финальном матче плей-офф серии В «Венеция» под руководством экс-главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли сыграла в гостях 0:0 с «Кремонезе».

Россиянин Денис Черышев попал в заявку, но на поле не вышел.

В ответной встрече, которая состоится 2 июня, команду Ваноли устроит ничья с любым счетом: при таком исходе не предусмотрено ни дополнительного времени, ни серия пенальти — «Венеция» выйдет в серию А за счет того, что оказалась выше в таблице в регулярном сезоне.