Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Севилье»

Нападающий «Байера» Сердар Азмун, выступавший за «Рому» на правах аренды в сезоне-2023/24, может продолжить карьеру в испанской «Севилье», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

В услугах 29-летнего Азмуна также заинтересованы некоторые клубы серии А.

В сезоне-2023/24 иранский футболист провел 29 матчей за «Рому» во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. У итальянской команды есть опция выкупа игрока у леверкузенского «Байера».