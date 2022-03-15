Стоимость Кокорина в «Фиорентине» упала во второй раз за три месяца

Трансферная стоимость форварда «Фиорентины» Александра Кокорина упала, сообщается в обновленном рейтинге портала Transfermarkt.

По состоянию на 15 марта стоимость 30-летнего россиянина составляет 900 тысяч евро. В декабре 2021 года форвард оценивался в 2 миллиона евро, а летом прошлого года — в 3,5 миллиона евро. Отметим, что максимальная стоимость игрока составляла 18 миллиона евро в 2014 году.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. Всего за итальянский клуб футболист провел 10 матчей, отыграв в общей сложности 212 минут, и заработал две желтые карточки.