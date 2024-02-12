Гол Эрнандеса принес «Милану» победу над «Наполи» в серии А

«Милан» дома обыграл «Наполи» в матче 24-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол на 25-й минуте забил защитник хозяев Тео Эрнандес.

«Милан» занимает третье место в турнирной таблице серии А с 52 очками в 24 матчах. «Наполи» идет девятым с 35 очками в 23 играх.

«Милан» проведет следующий матч на выезде с «Монцей» (18 февраля), а «Наполи» примет на своем поле «Дженоа» (17 февраля).