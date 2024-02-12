«Милан» дома обыграл «Наполи»
Гол Эрнандеса принес «Милану» победу над «Наполи» в серии А
«Милан» дома обыграл «Наполи» в матче 24-го тура чемпионата Италии — 1:0.
Единственный гол на 25-й минуте забил защитник хозяев Тео Эрнандес.
«Милан» занимает третье место в турнирной таблице серии А с 52 очками в 24 матчах. «Наполи» идет девятым с 35 очками в 23 играх.
«Милан» проведет следующий матч на выезде с «Монцей» (18 февраля), а «Наполи» примет на своем поле «Дженоа» (17 февраля).
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|23
|16
|5
|2
|36-14
|53
|
3
|Милан
|24
|16
|4
|4
|47-27
|52
|
4
|Аталанта
|23
|13
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|7
|44-23
|42
|
5
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|10
|9
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|39
|
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|24
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|38
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|
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|
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|9
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|
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|24
|7
|9
|8
|21-28
|30
|
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|Дженоа
|24
|7
|8
|9
|25-30
|29
|
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|Лечче
|24
|5
|9
|10
|24-37
|24
|
14
|Фрозиноне
|24
|6
|5
|13
|32-49
|23
|
15
|Эмполи
|24
|5
|6
|13
|18-37
|21
|
16
|Сассуоло
|23
|5
|5
|13
|29-42
|20
|
17
|Верона
|24
|4
|7
|13
|21-32
|19
|
18
|Удинезе
|23
|2
|13
|8
|23-37
|19
|
19
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|24
|4
|6
|14
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|9.02
|22:45
|
Салернитана – Эмполи
|1 : 3
|10.02
|17:00
|
Кальяри – Лацио
|1 : 3
|10.02
|20:00
|
Рома – Интер
|2 : 4
|10.02
|22:45
|
Сассуоло – Торино
|1 : 1
|11.02
|14:30
|
Фиорентина – Фрозиноне
|5 : 1
|11.02
|17:00
|
Болонья – Лечче
|4 : 0
|11.02
|17:00
|
Монца – Верона
|0 : 0
|11.02
|20:00
|
Дженоа – Аталанта
|1 : 4
|11.02
|22:45
|
Милан – Наполи
|1 : 0
|12.02
|22:45
|
Ювентус – Удинезе
|- : -
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|Г
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Лаутаро Мартинес
Интер
|19
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Душан Влахович
Ювентус
|12
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Оливье Жиру
Милан
|11
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Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|7
|
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Маркус Тюрам
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|И
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Антуан Макумбу
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|1
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