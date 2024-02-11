Голевая передача Миранчука помогла «Аталанте» разгромить «Дженоа»

«Аталанта» в гостях победила «Дженоа» в матче 24-го тура итальянской серии А — 4:1.

Счет на 22-й минуте открыл полузащитник бергамасков Шарль де Кетеларе. На 51-й минуте «Дженоа» сравнял благодаря голу экс-игрока «Аталанты» Руслана Малиновского. Победный гол гостей на 55-й минуте забил Теун Копмайнерс.

На 57-й минуте на поле появился российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук, он заменил Джанлуку Скамакку.

Россиянин успел поучаствовать в двух голах команды — на 90+10-й минуте он пробил по воротам хозяев, вратарь отразил удар, но Давиде Дзаппакоста добил мяч в ворота после отскока, а через две минуты с передачи Миранчука отличился Эль-Билаль Туре.

«Аталанта» (42 очка) одержала четвертую подряд победу в серии А и занимает четвертое место. «Дженоа» (29) идет 12-м в турнирной таблице.