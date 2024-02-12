Маццари: «Уверен, что «Наполи» будет бороться как минимум за четвертое место в этом году»

Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццари прокомментировал поражение от «Милана» (0:1) в матче 24-го тура чемпионата Италии и оценил перспективы своей команды в нынешнем сезоне серии А.

«Мы неплохо играли, но могли действовать лучше, надавить на усталость соперника. «Милан» очень сильно прессинговал в первом тайме и отступил во втором. Не думаю, что смена схемы во втором тайме все изменила, мы просто играли лучше. Мы всю неделю работали над тем, чтобы разобраться с Тео Эрнандесом. Не люблю выделять кого-то конкретного, когда говорю об ошибках, но мы готовились к подобным вещам, сделали ошибку и пропустили. Голевая атака «Милана» была предсказуемой, нужно было перехватывать мяч, вот и все.

Наша цель — выиграть как можно больше матчей. У нас было много травм в этом сезоне, сегодня мы отлично сыграли и не заслужили поражения. Многим из тех, кто идет выше нас в таблице, еще предстоит приехать на матч в Неаполь, так что я думаю, что мы поборемся как минимум за четвертое место в этом сезоне», — приводит Football Italia слова Маццари.

«Наполи» занимает девятое место в таблице серии А с 35 очками. Отставание от идущей четвертой «Аталанты» составляет 7 очков.