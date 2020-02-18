«Милан» нанес «Торино» пятое поражение подряд

«Милан» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Италии обыграл «Торино» — 1:0. Единственный гол на 25-й минуте забил Анте Ребич.

«Милан» набрал 35 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Торино» (27) — 14-й. Туринцы потерпели пятое поражение подряд.

Чемпионат Италии. Серия А

24-й тур

«Милан» — «Торино» — 1:0 (1:0)

Гол: Ребич, 25.

«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер (Габбиа, 44), Романьоли, Калабрия, Эрнандез, Беннасер, Кессье, Лукас Пакета (Бонавентура, 69), Ибрагимович, Ребич (Леан, 88), Самуэль Кастильехо.

«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри, Ансальди, Нкулу, Лянко (Эйна, 85), Бремер, Ринкон, Лукич, Белотти, Эдера (Дзадза, 64), Беренгер (Миллико, 85).

Предупреждения: Беннасер, 22. Эдера, 34. Самуэль Кастильехо, 50. Ринкон, 60. Ансальди, 72. Габбиа, 85.

Судья: Фаббри (Италия).

17 февраля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».