«Милан» нанес «Торино» пятое поражение подряд
«Милан» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Италии обыграл «Торино» — 1:0. Единственный гол на 25-й минуте забил Анте Ребич.
«Милан» набрал 35 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Торино» (27) — 14-й. Туринцы потерпели пятое поражение подряд.
Чемпионат Италии. Серия А
24-й тур
«Милан» — «Торино» — 1:0 (1:0)
Гол: Ребич, 25.
«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер (Габбиа, 44), Романьоли, Калабрия, Эрнандез, Беннасер, Кессье, Лукас Пакета (Бонавентура, 69), Ибрагимович, Ребич (Леан, 88), Самуэль Кастильехо.
«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри, Ансальди, Нкулу, Лянко (Эйна, 85), Бремер, Ринкон, Лукич, Белотти, Эдера (Дзадза, 64), Беренгер (Миллико, 85).
Предупреждения: Беннасер, 22. Эдера, 34. Самуэль Кастильехо, 50. Ринкон, 60. Ансальди, 72. Габбиа, 85.
Судья: Фаббри (Италия).
17 февраля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2019-2020/