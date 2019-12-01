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«Милан» надеется объявить о подписании Ибрагимовича 15 декабря

13:21
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Стала известна дата, когда «Милан» планирует представить Златана Ибрагимовича в качестве своего новичка. Как сообщает Corriere della Sera, «россонери» хотят сделать это 15 декабря во время празднования 120-летия клуба. Объявление о контракте со шведом должно стать своеобразным подарком для фанатов к юбилею «Милана».

По данным источника, Ибрагимович подпишет контракт на полтора года, однако у него будет возможность расторгнуть соглашение после окончания нынешнего сезона.

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