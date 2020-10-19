«Милан» начал переговоры с Чалханоглу по новому контракту

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу начал переговоры с клубом о новом контракте, сообщает Calcio Mercato.

По данным источника, клуб заинтересован в продлении действующего соглашения, которое истекает летом следующего года.

Сам же 26-летний турецкий футболист готов продлить с «россонери» сотрудничество, если ему предложат зарплату в размере шести миллионов евро.

Чалханоглу перешел в «Милан» в 2017 года. Всего он сыграл за миланцев 135 матчей, забил 27 голов и отдал 39 результативных передач. Его нынешний контракт истекает летом 2021 года.