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«Милан» начал переговоры с Чалханоглу по новому контракту

14:59
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Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу начал переговоры с клубом о новом контракте, сообщает Calcio Mercato.

По данным источника, клуб заинтересован в продлении действующего соглашения, которое истекает летом следующего года.

Сам же 26-летний турецкий футболист готов продлить с «россонери» сотрудничество, если ему предложат зарплату в размере шести миллионов евро.

Чалханоглу перешел в «Милан» в 2017 года. Всего он сыграл за миланцев 135 матчей, забил 27 голов и отдал 39 результативных передач. Его нынешний контракт истекает летом 2021 года.

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