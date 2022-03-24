«Милан» может предложить Ибрагимовичу контракт с переходом на должность директора клуба

«Милан» намерен продлить контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Итальянский клуб может предложить 40-летнему шведу новый контракт с зарплатой около 2 миллионов евро и возможностью перехода на должность директора.

Действующее соглашение шведа с клубом рассчитано до конца этого сезона. Зарплата игрока по нынешнему договору составляет 7 миллионов евро в год.

В сезоне-2021/22 Ибрагимович забил 8 голов и отдал 2 результативных передачи в 22 матчах за «Милан».