«Сампдория» продлила контракт с голкипером Фальконе

«Сампдория» подписала новый контракт с голкипером Владимиро Фальконе. Соглашение рассчитано до 2025 года, сообщает сайт клуба.

Предыдущий договор истекал летом этого года.

26-летний Фальконе является выпускником академии «Сампдории». Клуб несколько раз отдавал футболиста в аренду.

В этом сезоне он провел в серии А 10 матчей, в которых пропустил 14 мячей.