«Лацио» претендует на нападающего «Наполи» Мертенса

«Лацио» претендует на нападающего «Наполи» Дриса Мертенса. Римский клуб готов летом предложить контракт 34-летнему бельгийцу, сообщает Corriere dello Sport.

Руководство неаполитанского клуба пока не предлагало Мертенсу продлить соглашение, которое истекает летом 2022 года. Игрок может покинуть «Наполи» в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Мертенс провел 28 матчей за «Наполи», в которых забил 9 голов и сделал результативную передачу.

Мертенс перешел в клуб из Неаполя в 2013 году из ПСВ. Тогда итальянский клуб заплатил за футболиста 13 миллионов евро.