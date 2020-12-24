«Милан» обыграл «Лацио» и вновь стал лидером серии А

«Милан» победил «Лацио» (3:2) в матче 14-го тура чемпионата Италии.

У хозяев отличились Анте Ребич, Хакан Чалханоглу и Тео Эрнандез. Гости ответили голами Луиса Альберто и Чиро Иммобиле.

«Милан» набрал 34 очка и вернулся на первое место. У «Интера» на очко меньше. «Лацио» на восьмой позиции — 21 очко.

В параллельной игре «Рома» обыграла «Кальяри» (3:2). «Наполи» сыграл вничью с «Торино» (1:1), а «Сампдория» проиграла «Сассуоло» (2:3).

Чемпионат Италии. Серия А

14-й тур

«Милан» — «Лацио» — 3:2 (2:1)

Голы: Ребич, 10 (1:0). Хакан Чалханоглу, 17 — с пенальти (2:0). Луис Альберто, 27 (2:1). Иммобиле, 59 (2:2). Эрнандез, 90+2 (3:2).

Нереализованный пенальти: Иммобиле, 27 (вратарь)

«Милан»: Дж.Доннарумма, Романьоли, Калабрия (Далот, 90+2), Эрнандез, Калюлю, Хакан Чалханоглу, Крунич, Тонали, Ребич, Леан (Хауге, 79), Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 64. Мальдини, 90+2).

«Лацио»: Рейна, Раду, Габаррон (Худт, 88), Луис Фелипе, Луис Альберто, Марушич, Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 73), Эскаланте (Катальди, 46), Лаццари, Иммобиле (Перейра, 74), Корреа (Муричи, 32).

Предупреждения: Эскаланте, 39. Крунич, 41. Луис Альберто, 64. Эрнандез, 78. Акпа-Акпро, 80. Муричи, 88.

Судья: Ди Белло.

23 декабря. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

«Удинезе» — «Беневенто» — 0:2 (0:1)

Голы: Капрари, 9 (0:1). Летиция, 77 (0:2).

«Удинезе»: Муссо, Зегелар (тер Авест, 73), Самир, Стрюгер Ларсен, Бонифаци (Уоллас, 65), Бекао, Арслан (Деулофеу, 65. Несторовски, 73), Перейра, де Пауль, Пуссетто, Лазанья.

«Беневенто»: Монтипо, Туя, Глик, Барба, Летиция, Ионицэ (Дабо, 60), Скьяттарелла, Капрари (Сау, 81), Инсинье (Тельо, 60), Импрота (Фулон, 70), Лападула (Ди Серио, 70).

Предупреждения: Инсинье, 8. Бекао, 20. Туя, 45.

Судья: Вольпи.

23 декабря. Удине. Стадион «Дачия Арена».

«Наполи» — «Торино» — 1:1 (0:0)

Голы: Иццо, 56 (0:1). Инсинье, 90+2 (1:1).

«Наполи»: Мерет, Манолас, Максимович, Хюсай (Мариу Руй, 71), Ди Лоренцо, Зелиньски, Бакайоко (Руис, 71), Демме (Эльмас, 30), Инсинье, Петанья (Льоренте, 71), Политано (Лосано, 63).

«Торино»: Сиригу, Родригес (Войвода, 88), Иццо, Буонджорно, Бремер, Синго, Ринкон, Линетти (Сегре, 90+4), Лукич (Мейте, 89), Верди, Белотти (Дзадза, 89).

Предупреждения: Иццо, 33. Буонджорно, 40. Бакайоко, 63. Линетти, 76. Эльмас, 87. Ди Лоренцо, 90+6.

Судья: Валери.

23 декабря. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».

«Рома» — «Кальяри» — 3:2 (1:0)

Голы: Верету, 11 (1:0). Жоау Педру, 59 (1:1). Джеко, 71 (2:1). Манчини, 77 (3:1). Жоау Педру, 90+1 — с пенальти (3:2).

«Рома»: Миранте (Пау Лопес, 74), Бруну Перес, Карсдорп, Манчини, Кумбулла (Роджер Ибаньес, 63), Мхитарян, Кристанте (Смоллинг, 73), Верету, Вильяр, Джеко (Майораль, 78), Педро (Пеллегрини, 63).

«Кальяри»: Краньо, Годин (Перейро, 85), Ликояннис (Паволетти, 78), Чеппителли, Дзаппа, Валюкевич, Жоау Педру, Рог (Олива, 15), Нандес, Марин (Калигара, 85), Симеоне (Соттиль, 78).

Предупреждения: Кристанте, 19. Дзаппа, 20. Нандес, 29. Манчини, 37. Кумбулла, 60.

Судья: Пайретто.

23 декабря. Рим. Стадион Олимпийский.

«Специя» — «Дженоа» — 1:2 (1:1)

Голы: Нзола, 10 (1:0). Дестро, 15 (1:1). Кришито, 73 — с пенальти (1:2).

«Специя»: Проведель, Эрлич, Маркицца, Виньяли, Шабо (Терци, 46), Риччи (Пикколи, 84), Эстевес (Дейола, 75), Маджоре (Бартоломей, 75), Фариас (Мастину, 61), Гьяси, Нзола.

«Дженоа»: Перин, Кришито, Мазиелло, Гильоне (Дзаппакоста, 63), Чиборра, Бехрами (Ровелла, 74), Радованович, Бадель, Лерагер (Зайц, 63), Пандев (Скамакка, 74), Дестро (Пьяца, 84).

Предупреждения: Эрлич, 2. Шабо, 5. Пандев, 33. Гильоне, 43. Дестро, 70. Терци, 72. Зайц, 75.

Судья: Масса.

23 декабря. Специя. Стадион «Альберто Пикко».

«Сампдория» — «Сассуоло» — 2:3 (0:1)

Голы: Траоре, 2 (0:1). Квальярелла, 55 (1:1). Капуто, 56 (1:2). Берарди, 58 (1:3). Бальде, 84 (2:3).

«Сампдория»: Аудеро, Йосида (Кандрева, 73), Тонелли, Колли, Ауджелло, Экдаль, Рамирес (Лерис, 73), Янкто (Верре, 81), Торсби (Адриэн Силва, 37), Квальярелла, Дамсгор (Бальде, 73).

«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш (Пелузо, 88), Кирьякопулос, Феррари, Мерт Мюлдюр (Каан Айхан, 73), Маньянелли (Обианг, 59), Локателли, Траоре, Капуто (Распадори, 73), Берарди (Гараслин, 87), Бога.

Предупреждения: Капуто, 34. Маньянелли, 44. Колли, 49. Кирикеш, 68. Тонелли, 72. Локателли, 90+4.

Удаление: Бальде, 90+2.

Судья: Айрольди.

23 декабря. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».