«Милан» интересуется хавбеком АЗ Тейани Рейндерсом

«Милан» рассматривает возможность приобретения голландского хавбека АЗ Тейани Рейндерс, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, главный тренер «россонери» Стефано Пиоли уже дал согласие на этот трансфер.

Голландский клуб планирует получить за полузащитника не менее 18 миллионов евро. Ранее игрока уже хотел купить «Спортинг» и несколько клубов АПЛ.

В сезоне-2022/23 24-летний Рейндерс сыграл 34 матча за АЗ, забил три гола и отдал семь результативных передач.