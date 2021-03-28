Вратарь «Интера» Ханданович излечился от коронавируса
Голкипер «Интера» Самир Ханданович сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает CalcioMercato.
По данным источника, 3 апреля футболист сможет принять участие в матче с «Болоньей». Вратарь полностью излечился от коронавируса.
Напомним, Ханданович заразился в середине марта. В тот период в миланском клубе была вспышка зараженных Covid-19.
Матч чемпионата Италии «Болонья» — «Интер» состоится 3 марта и начнется — в 21.45 мск. После 27 туров серии А миланский клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 65 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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