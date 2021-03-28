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Вратарь «Интера» Ханданович излечился от коронавируса

14:30
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Голкипер «Интера» Самир Ханданович сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает CalcioMercato.

По данным источника, 3 апреля футболист сможет принять участие в матче с «Болоньей». Вратарь полностью излечился от коронавируса.

Напомним, Ханданович заразился в середине марта. В тот период в миланском клубе была вспышка зараженных Covid-19.

Матч чемпионата Италии «Болонья» — «Интер» состоится 3 марта и начнется — в 21.45 мск. После 27 туров серии А миланский клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 65 очков.

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