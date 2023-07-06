«Рома» представила домашнюю форму на сезон-2023/24
«Рома» представила новую домашнюю игровую форму на сезон-2023/24, сообщает пресс-служба клуба. На экипировку спустя 30 лет вернутся три полоски. Дизайн формы был вдохновлен сезоном 1992/93.
Футболка выполнена в традиционных цветах клуба. Эмблема в виде головы волка вернулась на полосу слева.
Отметим, футболки изготовлены из 100 процентов переработанных материалов.
В минувшем сезоне «Рома» заняла шестое место в серии А. Также команда дошла до финала Лиги Европы, где уступила «Севилье» (2:1).
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|Интер
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4
|Милан
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|0
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5
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6
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9
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10
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11
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|Удинезе
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13
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14
|Эмполи
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|0
|0-0
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15
|Салернитана
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|0
|0
|0-0
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16
|Лечче
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|0
|0-0
|0
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17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Дженоа
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|0
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20
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
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Болонья – Милан
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Эмполи – Верона
|- : -
|20.08
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|20.08
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|20.08
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|00:00
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|00:00
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Торино – Кальяри
|- : -
|20.08
|00:00
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Удинезе – Ювентус
|- : -
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