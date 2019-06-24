"Милан" и "Интер" сообщили о сносе "Сан-Сиро" и строительстве нового стадиона

"Милан" и "Интер" подтвердили информацию о сносе стадиона "Сан-Сиро" и строительстве новой домашней арены.

Об этом сообщили президент "Милана" Паоло Скарони и генеральный директор "Интера" Алессандро Антонелло.

– Мы делаем новый "Сан-Сиро" рядом со старым. На месте старого стадиона появятся новые постройки, – цитирует Скарони Football Italia.

Ранее сообщалось, что стоимость проекта оценивается в 700 миллионов евро. Стороны рассчитывают, что стадион будет открыт к началу сезона-2022/23.

Арена "Сан-Сиро" открылась в сентябре 1926 года.