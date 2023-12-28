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Сегодня, 09:15

«Милан» хочет купить защитника «Барселоны» Лангле, который выступает за «Астон Виллу» на правах аренды

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Милан» заинтересован в защитнике «Барселоны» Клемане Лангле, который выступает за «Астон Виллу» на правах аренды, сообщает Sky Italia.

По данным источника, итальянский клуб уже обращался к каталонцам с вопросом о том, возможно ли досрочно прервать арендное соглашение, чтобы подписать футболиста уже зимой.

«Милан» находится в поисках усиления обороны из-за травм троих основных защитников: Фикайо Томори, Малика Тшау и Пьера Калюлю.

В сезоне-2023/24 Лангле провел 7 матчей за «Астон Виллу» и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего француза в 8 миллионов евро.

Клеман Лангле
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Барселона
ФК Милан
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 17 14 2 1 41-7 44
2
 Ювентус 17 12 4 1 26-11 40
3
 Милан 17 10 3 4 31-20 33
4
 Болонья 17 8 7 2 21-12 31
5
 Фиорентина 17 9 3 5 26-18 30
6
 Рома 17 8 4 5 30-19 28
7
 Наполи 17 8 3 6 28-21 27
8
 Аталанта 17 8 2 7 28-20 26
9
 Лацио 17 7 3 7 18-18 24
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 Торино 17 6 6 5 15-17 24
11
 Монца 17 5 6 6 16-18 21
12
 Лечче 17 4 8 5 19-23 20
13
 Фрозиноне 17 5 4 8 22-28 19
14
 Дженоа 17 5 4 8 18-22 19
15
 Сассуоло 17 4 4 9 25-32 16
16
 Верона 17 3 5 9 15-23 14
17
 Удинезе 17 1 11 5 15-28 14
18
 Кальяри 17 3 4 10 16-31 13
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 Эмполи 17 3 3 11 10-30 12
20
 Салернитана 17 1 6 10 14-36 9
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Ромелу Лукаку

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Рома

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Интер

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Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

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Оливье Жиру

Милан

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Антуан Макумбу

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Кальяри

 16 1 2
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