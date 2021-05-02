«Милан» готов предложить 40 миллионов евро за де Пауля
«Милан» готовит предложение по полузащитнику «Удинезе» Родриго де Паулю, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, «россонери» готовы заплатить за 26-летнего аргентинца 40 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 де Пауль провел 33 матча за «Удинезе», на его счету 8 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 38 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.gazzetta.it/Calcio/Calciomercato/Milan/01-05-2021/milan-assalto-de-paul-udinese-va-hauge-410618111525_preview.shtml?
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