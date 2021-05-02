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«Милан» готов предложить 40 миллионов евро за де Пауля

07:13
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«Милан» готовит предложение по полузащитнику «Удинезе» Родриго де Паулю, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «россонери» готовы заплатить за 26-летнего аргентинца 40 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 де Пауль провел 33 матча за «Удинезе», на его счету 8 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 38 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.gazzetta.it/Calcio/Calciomercato/Milan/01-05-2021/milan-assalto-de-paul-udinese-va-hauge-410618111525_preview.shtml?

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