Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Милан» обыграл «Беневенто» и вышел на 2-е место в чемпионате Италии

1 мая 2021, 23:43
«Милан» обыграл «Беневенто». Фото Twitter
«Милан» обыграл «Беневенто». Фото Twitter
Теги:

«Милан» одержал победу над «Беневенто» (2:0) в домашнем матче 34-го тура чемпионата Италии. Голами отметились Хакан Чалханоглу и Тео Эрнандес.

Победа позволила миланцам подняться на второе место в таблице, опередив «Аталанту», «Наполи» и «Ювентус», но у них есть по матчу в запасе. «Беневенто» — на 16-м месте.

Чемпионат Италии. Серия А

34-й тур

«Милан» — «Беневенто» — 2:0 (1:0)

Голы: Хакан Чалханоглу, 6 (1:0). Эрнандез, 60 (2:0).

«Милан»: Доннарумма, Романьоли, Томори, Эрнандез (Калабрия, 76), Далот, Хакан Чалханоглу (Диас, 86), Беннасер (Тонали, 46), Кессье, Ибрагимович, Леан (Ребич, 75), Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 75).

«Беневенто»: Монтипо, Глик, Кальдирола, Барба, Депаоли, Виола, Ионицэ, Дабо (Тельо, 86), Яго Фальке (Инсинье, 55), Импрота (Капрари, 76), Лападула (Гайч, 76).

Предупреждения: Беннасер, 38. Самуэль Кастильехо, 90+3.

Судья: Кальварезе (Италия).

1 мая. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

Милан — Беневенто

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Ари и Берг попрощались с болельщиками «Краснодара»
Видео: прямая трансляция пасхальных богослужений 2021
Мать попросила подростка помочь сыну с игрой и изнасиловала его
В Москве мальчик попал в больницу после издевательств отца

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд