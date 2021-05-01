«Милан» обыграл «Беневенто» и вышел на 2-е место в чемпионате Италии
«Милан» одержал победу над «Беневенто» (2:0) в домашнем матче 34-го тура чемпионата Италии. Голами отметились Хакан Чалханоглу и Тео Эрнандес.
Победа позволила миланцам подняться на второе место в таблице, опередив «Аталанту», «Наполи» и «Ювентус», но у них есть по матчу в запасе. «Беневенто» — на 16-м месте.
Чемпионат Италии. Серия А
34-й тур
«Милан» — «Беневенто» — 2:0 (1:0)
Голы: Хакан Чалханоглу, 6 (1:0). Эрнандез, 60 (2:0).
«Милан»: Доннарумма, Романьоли, Томори, Эрнандез (Калабрия, 76), Далот, Хакан Чалханоглу (Диас, 86), Беннасер (Тонали, 46), Кессье, Ибрагимович, Леан (Ребич, 75), Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 75).
«Беневенто»: Монтипо, Глик, Кальдирола, Барба, Депаоли, Виола, Ионицэ, Дабо (Тельо, 86), Яго Фальке (Инсинье, 55), Импрота (Капрари, 76), Лападула (Гайч, 76).
Предупреждения: Беннасер, 38. Самуэль Кастильехо, 90+3.
Судья: Кальварезе (Италия).
1 мая. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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