«Рома» может подписать форварда «Валенсии» Гедеша

«Рома» интересуется нападающим «Валенсии» Гонсалу Гедешем, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, у представителей итальянского клуба на апрель запланирована встреча с агентом 25-летнего португальца Жорже Мендешем, на которой клуб рассчитывает обсудить потенциальный трансфер.

В сезоне-2021/22 Гедеш забил 13 голов и отдал 5 результативных передач в 33 матчах за «Валенсию». Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 40 миллионов евро.