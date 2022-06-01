Милинкович-Савич хочет продолжить играть в серии А

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич определился с клубом, в котором хотел бы продолжить карьеру, заявляет Calciomercato.

По данным источника, в игроке заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», однако серб хотел бы остаться в серии А, сменив «Лацио» на «Ювентус».

Ранее сообщалось, что «Лацио» не хочет расставаться с хавбеком, несмотря на большой интерес к нему со стороны европейских топ-клубов.

Милинкович-Савич в этом сезоне провел 47 матчей за «Лацио», забив 11 голов и сделав 12 результативных передач.