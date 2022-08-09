«Арсенал» хочет приобрести Тонали. «Милан» готов продать полузащитника за 55 миллионов евро

«Арсенал» хочет приобрести полузащитника «Милана» Сандро Тонали, сообщает Calciomercato.

По информации источника, миланский клуб готов продать 22-летнего итальянца за 55 миллионов евро.

При этом главный тренер «россонери» Стефано Пиоли не хочет, чтобы полузащитника продавали.

В прошедшем сезоне Тонали забил пять мячей и отдал три результативные передачи в 45 матчах за «Милана» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.