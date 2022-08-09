«Арсенал» хочет приобрести Тонали. «Милан» готов продать полузащитника за 55 миллионов евро
«Арсенал» хочет приобрести полузащитника «Милана» Тонали
«Арсенал» хочет приобрести полузащитника «Милана» Сандро Тонали, сообщает Calciomercato.
По информации источника, миланский клуб готов продать 22-летнего итальянца за 55 миллионов евро.
При этом главный тренер «россонери» Стефано Пиоли не хочет, чтобы полузащитника продавали.
В прошедшем сезоне Тонали забил пять мячей и отдал три результативные передачи в 45 матчах за «Милана» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Источник: https://www.calciomercato.com/milan
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