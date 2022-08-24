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Директор «Наполи» встретился с «ПСЖ» в Париже, чтобы обсудить будущее Наваса и Руиса

Руслан Минаев
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Директор «Наполи» Маурицио Микели встретился в Париже с руководством «ПСЖ», чтобы обсудить будущее полузащитника итальянского клуба Фабиана Руиса и вратаря парижан Кейлора Наваса. Об этом сообщает Il Corrierre dello Sport.

Ранее стало известно, что 35-летний Навас может быть арендован «Наполи», «ПСЖ» в этом случае будет платить ему часть зарплаты.

По итогам сезона-2021/22 на счету Наваса 24 пропущенных мяча в 26 матчах за «ПСЖ». Его соглашение с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Что касается Руиса, то переговоры между клубами не возобновлялись с начала августа, когда стало известно об интересе «ПСЖ» к 26-летнему испанцу.

В прошлом сезоне серии А Руис провел 31 матч, забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи.

Портал Transfermarkt оценивает испанского полузащитника в 55 миллионов евро. Контракт испанца истекает в июне 2023 года.

Кейлор Навас
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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