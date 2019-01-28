Михайлович сменил Индзаги на посту главного тренера "Болоньи"

Синиша Михайлович назначен главным тренером "Болоньи", сообщает официальный Твиттер клуба. Специалист сменил в этой должности Филиппо Индзаги. Примечательно, что такая же рокировка произошла летом 2015 года в "Милане".

Михайлович уже тренировал "Болонью" с ноября 2008 по апрель 2009 года. Предыдущим местом его работы был "Спортинг", также он возглавлял "Катанию", "Фиорентину", "Сампдорию", "Милан", "Торино" и сборную Сербии.

Индзаги возглавлял "Болонью" с июня 2018 года. Последний матч под его руководством команда проиграла "Фрозиноне" (0:4). После 21 тура "Болонья" занимает 18-е место в чемпионате Италии с 14 очками.