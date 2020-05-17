Михайлович рассказал, где может продолжить карьеру Ибрагимович

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович рассказал, где может продолжить карьеру нападающий Златан Ибрагимович.

— Мы разговаривали с ним по телефону несколько дней назад, и посмотрим, что он решит летом. Он точно не останется в «Милане», пока неизвестно, что он выберет, будет ли он играть за «Болонью» или вернется в Швецию, — приводит слова Михайловича Football Italia со ссылкой на сербское телевидение. — Ибра относится ко мне не так, как другим. Он следит за тем, что говорит мне и как себя ведет при мне. Это потому что опасные люди всегда уважают друг друга.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что 38-летний швед покинет «Милан» из-за конфликта с руководством клуба.