Михайлович подвел итоги «Болоньи» за уходящий год

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович высказался об уходящем годе.

— Мы проделали большую работу, — цитирует Михайловича Sky Sport. — Парни были на высоте. Мы заслужили все очки, которые взяли по ходу сезона.

Я остался жив, о большем я и просить не мог. В личном плане я мог желать лишь это. У «Болоньи» 15 очков, но я думаю, мы заслуживаем большего. В целом, идем неплохо.

В 2020 году 51-летний специалист поборол лейкемию и переболел коронавирсом. После 14 туров серии A «Болонья» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.