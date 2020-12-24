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Михайлович подвел итоги «Болоньи» за уходящий год

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Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович высказался об уходящем годе.

— Мы проделали большую работу, — цитирует Михайловича Sky Sport. —  Парни были на высоте. Мы заслужили все очки, которые взяли по ходу сезона.

Я остался жив, о большем я и просить не мог. В личном плане я мог желать лишь это. У «Болоньи» 15 очков, но я думаю, мы заслуживаем большего. В целом, идем неплохо.

В 2020 году 51-летний специалист поборол лейкемию и переболел коронавирсом. После 14 туров серии A «Болонья» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

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