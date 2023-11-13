Мхитарян рассказал, в чем заключается главная сила «Интера»

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян рассказал, в чем заключается главная сила миланского клуба.

«В чем наша сила? В том, что мы единая команда, а при сложностях это видно особенно четко. Единство — лучшее оружие», — приводит слова Мхитаряна FCInter1908.it.

34-летний Мхитарян выступает за «Интер» с июля 2022 года. Всего за итальянский клуб он провел 65 матчей, забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.