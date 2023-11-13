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Сегодня, 06:36

Мхитарян рассказал, в чем заключается главная сила «Интера»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян рассказал, в чем заключается главная сила миланского клуба.

«В чем наша сила? В том, что мы единая команда, а при сложностях это видно особенно четко. Единство — лучшее оружие», — приводит слова Мхитаряна FCInter1908.it.

34-летний Мхитарян выступает за «Интер» с июля 2022 года. Всего за итальянский клуб он провел 65 матчей, забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.

Генрих Мхитарян
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
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«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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«Наполи» сегодня объявит об отставке Руди Гарсии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 12 10 1 1 29-6 31
2
 Ювентус 12 9 2 1 19-7 29
3
 Милан 12 7 2 3 20-14 23
4
 Наполи 12 6 3 3 24-13 21
5
 Фиорентина 12 6 2 4 20-16 20
6
 Аталанта 12 6 2 4 20-11 20
7
 Рома 12 5 3 4 22-14 18
8
 Болонья 12 4 6 2 13-10 18
9
 Монца 12 4 5 3 13-11 17
10
 Лацио 12 5 2 5 13-13 17
11
 Торино 12 4 4 4 10-14 16
12
 Фрозиноне 12 4 3 5 17-20 15
13
 Лечче 12 3 5 4 13-16 14
14
 Дженоа 12 4 2 6 13-16 14
15
 Сассуоло 12 3 3 6 16-21 12
16
 Удинезе 12 1 8 3 8-15 11
17
 Эмполи 12 3 1 8 5-21 10
18
 Кальяри 12 2 3 7 12-24 9
19
 Верона 12 2 2 8 7-16 8
20
 Салернитана 12 0 5 7 8-24 5
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10.11 20:30
Сассуоло – Салернитана
 2 : 2
10.11 22:45
Дженоа – Верона
 1 : 0
11.11 17:00
Лечче – Милан
 2 : 2
11.11 20:00
Ювентус – Кальяри
 2 : 1
11.11 22:45
Монца – Торино
 1 : 1
12.11 14:30
Наполи – Эмполи
 0 : 1
12.11 17:00
Фиорентина – Болонья
 2 : 1
12.11 17:00
Удинезе – Аталанта
 1 : 1
12.11 20:00
Лацио – Рома
 0 : 0
12.11 22:45
Интер – Фрозиноне
 2 : 0
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 12
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 6
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 5
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 4
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 10 1 3
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 6 1 1
Майк Меньян

Майк Меньян

Милан

 9 1 1
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