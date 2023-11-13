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Сеск Фабрегас стал исполняющим обязанности главного тренера «Комо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сеск Фабрегас.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший игрок «Арсенала» и «Барселоны» Сеск Фабрегас назначен исполняющим обязанности главного тренера «Комо», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

«Комо» объявил об уходе Морено Лонго, который возглавлял команду с сентября прошлого года. Клуб с 21 очком занимает шестое место в турнирной таблице итальянской серии Б после 12 матчей.

36-летний Фабргегас летом этого года завершил карьеру игрока. «Комо» стал его последним клубом. После этого испанец вошел в тренерский штаб команды.

По ходу карьеры Фабрегас также выступал за «Барселону», «Арсенал», «Челси» и «Монако». На его счету 15 голов в 110 матчах за сборную Испании.

Сеск Фабрегас
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 Милан 12 7 2 3 20-14 23
4
 Наполи 12 6 3 3 24-13 21
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 Лечче 12 3 5 4 13-16 14
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 Сассуоло 12 3 3 6 16-21 12
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 Удинезе 12 1 8 3 8-15 11
17
 Эмполи 12 3 1 8 5-21 10
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