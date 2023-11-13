«Наполи» сегодня объявит об отставке Руди Гарсии
Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия покинет команду, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, 59-летний француз будет уволен сегодня. 12 ноября неаполитанцы уступили в серии А «Эмполи» (0:1).
Гарсия возглавил «Наполи» летом этого года, сменив на посту главного тренера Лучано Спаллетти, с которым неаполитанцы стали чемпионами Италии.
После 12 туров серии А «Наполи» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|12
|10
|1
|1
|29-6
|31
|
2
|Ювентус
|12
|9
|2
|1
|19-7
|29
|
3
|Милан
|12
|7
|2
|3
|20-14
|23
|
4
|Наполи
|12
|6
|3
|3
|24-13
|21
|
5
|Фиорентина
|12
|6
|2
|4
|20-16
|20
|
6
|Аталанта
|12
|6
|2
|4
|20-11
|20
|
7
|Рома
|12
|5
|3
|4
|22-14
|18
|
8
|Болонья
|12
|4
|6
|2
|13-10
|18
|
9
|Монца
|12
|4
|5
|3
|13-11
|17
|
10
|Лацио
|12
|5
|2
|5
|13-13
|17
|
11
|Торино
|12
|4
|4
|4
|10-14
|16
|
12
|Фрозиноне
|12
|4
|3
|5
|17-20
|15
|
13
|Лечче
|12
|3
|5
|4
|13-16
|14
|
14
|Дженоа
|12
|4
|2
|6
|13-16
|14
|
15
|Сассуоло
|12
|3
|3
|6
|16-21
|12
|
16
|Удинезе
|12
|1
|8
|3
|8-15
|11
|
17
|Эмполи
|12
|3
|1
|8
|5-21
|10
|
18
|Кальяри
|12
|2
|3
|7
|12-24
|9
|
19
|Верона
|12
|2
|2
|8
|7-16
|8
|
20
|Салернитана
|12
|0
|5
|7
|8-24
|5
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38 тур
|10.11
|20:30
|
Сассуоло – Салернитана
|2 : 2
|10.11
|22:45
|
Дженоа – Верона
|1 : 0
|11.11
|17:00
|
Лечче – Милан
|2 : 2
|11.11
|20:00
|
Ювентус – Кальяри
|2 : 1
|11.11
|22:45
|
Монца – Торино
|1 : 1
|12.11
|14:30
|
Наполи – Эмполи
|0 : 1
|12.11
|17:00
|
Фиорентина – Болонья
|2 : 1
|12.11
|17:00
|
Удинезе – Аталанта
|1 : 1
|12.11
|20:00
|
Лацио – Рома
|0 : 0
|12.11
|22:45
|
Интер – Фрозиноне
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|
|
Оливье Жиру
Милан
|7
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|6
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
|
|
Федерико Димарко
Интер
|4
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|10
|1
|3
|
|
Исак Хиен
Верона
|6
|1
|1
|
|
Майк Меньян
Милан
|9
|1
|1
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