«Наполи» сегодня объявит об отставке Руди Гарсии

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия покинет команду, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 59-летний француз будет уволен сегодня. 12 ноября неаполитанцы уступили в серии А «Эмполи» (0:1).

Гарсия возглавил «Наполи» летом этого года, сменив на посту главного тренера Лучано Спаллетти, с которым неаполитанцы стали чемпионами Италии.