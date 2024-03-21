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21 марта, 19:46

Мхитарян рассказал, чем займется после завершения карьеры

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян рассказал, что думает о своем будущем. Он не уверен, что останется в футболе после завершения карьеры.

Футболист признался, что мечтает научиться готовить, а о работе тренером не думает.

«Допустим, я умею готовить, но не очень хорошо. Тренерская карьера? Нет. Как футболист я и так много времени провожу в зале и на тренировочном полигоне. А тренеру, помимо этого, нужно еще изучать соперника, проводить анализ, собирать данные и прочее», — цитирует Мхитаряна официальный сайт «Интера».

В этом сезоне футболист провел 39 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал 10 результативных передач.

Генрих Мхитарян
ФК Интер (Интернационале)
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1
 Интер 29 24 4 1 71-14 76
2
 Милан 30 20 5 5 57-34 65
3
 Ювентус 30 17 8 5 44-24 59
4
 Болонья 29 15 9 5 42-25 54
5
 Рома 29 15 6 8 55-35 51
6
 Аталанта 29 15 5 9 54-32 50
7
 Лацио 30 14 4 12 37-33 46
8
 Наполи 30 12 9 9 44-36 45
9
 Торино 30 11 11 8 29-26 44
10
 Фиорентина 29 12 7 10 42-34 43
11
 Монца 30 11 9 10 32-37 42
12
 Дженоа 30 8 11 11 32-37 35
13
 Лечче 29 6 10 13 26-45 28
14
 Удинезе 29 4 15 10 28-44 27
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 Верона 29 6 8 15 26-39 26
16
 Кальяри 29 6 8 15 29-50 26
17
 Фрозиноне 30 6 7 17 38-61 25
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 Эмполи 29 6 7 16 22-43 25
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 Сассуоло 29 6 5 18 33-56 23
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