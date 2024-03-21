Беннасер покинул сборную Алжира из-за травмы

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер покинул расположение сборной Алжира из-за повреждения. 26-летний алжирец почувствовал боль в приводящих мышцах.

В ближайшее время Беннсаер вернется в Италию для лечения.

В этом сезоне Беннасер сыграл в 15 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.