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Мхитарян о переходе в «Интер»: «Рад начать новую главу моей карьеры»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян прокомментировал переход в миланский клуб.

«Рад начать новую главу моей карьеры», — написал Мхитарян в Twitter.

Ранее «Интер» объявил о переходе 33-летнего армянина. Хавбек покинул «Рому» в качестве свободного агента.

В минувшем сезоне Мхитарян провел 44 матча за «Рому», в которых он забил 5 голов и сделал 9 результативных передач. В составе римского клуба хавбек стал победителем Лиги конференций.

Генрих Мхитарян
ФК Интер (Интернационале)
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