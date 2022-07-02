Мхитарян о переходе в «Интер»: «Рад начать новую главу моей карьеры»

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян прокомментировал переход в миланский клуб.

«Рад начать новую главу моей карьеры», — написал Мхитарян в Twitter.

Ранее «Интер» объявил о переходе 33-летнего армянина. Хавбек покинул «Рому» в качестве свободного агента.

В минувшем сезоне Мхитарян провел 44 матча за «Рому», в которых он забил 5 голов и сделал 9 результативных передач. В составе римского клуба хавбек стал победителем Лиги конференций.