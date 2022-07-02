«Монца» арендовала полузащитника Сенси у «Интера»

Полузащитник «Интера» Стефано Сенси перешел в «Монцу» на правах аренды.

Срок соглашения действует до конца сезона-2022/23, при этом не уточняется, есть ли у «Монцы» опция выкупа футболиста.

Во второй половине сезона-2021/22 Сенси выступал за «Сампдорию» на правах аренды. 26-летний итальянец забил 1 гол в 11 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.