«Монца» арендовала полузащитника Сенси у «Интера»
Полузащитник «Интера» Стефано Сенси перешел в «Монцу» на правах аренды.
Срок соглашения действует до конца сезона-2022/23, при этом не уточняется, есть ли у «Монцы» опция выкупа футболиста.
Во второй половине сезона-2021/22 Сенси выступал за «Сампдорию» на правах аренды. 26-летний итальянец забил 1 гол в 11 матчах за команду.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.
Источник: https://www.acmonza.com/it/news/3727/
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