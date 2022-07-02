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Сегодня, 14:35

«Монца» арендовала полузащитника Сенси у «Интера»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Интера» Стефано Сенси перешел в «Монцу» на правах аренды.

Срок соглашения действует до конца сезона-2022/23, при этом не уточняется, есть ли у «Монцы» опция выкупа футболиста.

Во второй половине сезона-2021/22 Сенси выступал за «Сампдорию» на правах аренды. 26-летний итальянец забил 1 гол в 11 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Источник: https://www.acmonza.com/it/news/3727/
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