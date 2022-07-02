Онана о переходе в «Интер»: «Моя мечта осуществилась»

Вратарь «Интера» Андре Онана прокомментировал переход в миланский клуб.

«Мечты сбываются. Я очень рад присоединиться к моему новому клубу! Хочу поблагодарить президента, руководство «Интера», тренера и команду за то, что моя мечта осуществилась», — написал Онана в Twitter.

В минувшем сезоне 26-летний камерунец провел 10 матчей за «Аякс», в которых пропустил 12 мячей и дважды сыграл на ноль.