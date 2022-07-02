Мхитарян попрощался с «Ромой»
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян попрощался с римским клубом.
«Рома» — поистине уникальный клуб. С того дня, как я прошел весь путь до финала Лиги конференций и далее, поддержка болельщиков была выдающейся, и я всегда буду ею гордиться. Когда я впервые надел эту футболку, у меня была цель: привести этот клуб к победам и порадовать фантастических болельщиков: цель достигнута в Тиране! Этот триумф стал прекрасным завершением моих трех лет в «Роме».
Теперь пришло время попрощаться. Хочу поблагодарить всех людей, которые работают в клубе. Огромное спасибо нашему персоналу и, в частности, Моуринью за его доверие и внимание ко мне, а также за исключительную мотивацию, которую он дал мне как игроку. Я отдал всего себя ради «Ромы» на поле и за его пределами. Для меня было большой честью играть здесь, и я никогда не забуду удивительные моменты, которые мы провели вместе», — написал Мхитарян в Twitter.
Ранее стало известно, что «Интер» зарегистрировал переход 33-летнего армянина в качестве свободного агента.
В минувшем сезоне Мхитарян провел 44 матча за «Рому», в которых он забил 5 голов и сделал 9 результативных передач. В составе римского клуба хавбек стал победителем Лиги конференций.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -