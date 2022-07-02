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Сегодня, 10:24

Мхитарян попрощался с «Ромой»

Сергей Разин
корреспондент
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Генрих Мхитарян.
Фото AFP

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян попрощался с римским клубом.

«Рома» — поистине уникальный клуб. С того дня, как я прошел весь путь до финала Лиги конференций и далее, поддержка болельщиков была выдающейся, и я всегда буду ею гордиться. Когда я впервые надел эту футболку, у меня была цель: привести этот клуб к победам и порадовать фантастических болельщиков: цель достигнута в Тиране! Этот триумф стал прекрасным завершением моих трех лет в «Роме».

Теперь пришло время попрощаться. Хочу поблагодарить всех людей, которые работают в клубе. Огромное спасибо нашему персоналу и, в частности, Моуринью за его доверие и внимание ко мне, а также за исключительную мотивацию, которую он дал мне как игроку. Я отдал всего себя ради «Ромы» на поле и за его пределами. Для меня было большой честью играть здесь, и я никогда не забуду удивительные моменты, которые мы провели вместе», — написал Мхитарян в Twitter.

Ранее стало известно, что «Интер» зарегистрировал переход 33-летнего армянина в качестве свободного агента.

В минувшем сезоне Мхитарян провел 44 матча за «Рому», в которых он забил 5 голов и сделал 9 результативных передач. В составе римского клуба хавбек стал победителем Лиги конференций.

Генрих Мхитарян
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