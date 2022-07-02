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Сегодня, 09:23

«Монца» хочет подписать Икарди и Дибалу

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Монца» хочет подписать нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди и бывшего форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, генеральный директор клуба Адриано Галлиани контактирует с женой и агентом нападающего «ПСЖ» Вандой Нарой.

Отмечается, что Галлиани также вышел на связь с агентом экс-форварда «Ювентуса».

При этом «Монца» также интересуется защитниками Кааном Айханом из «Сассуоло» и Оскаром Мингесой из «Барселоны».

Источник: https://gianlucadimarzio.com/it/monza-icardi-dybala-calciomercato-news-1-luglio-2022
Мауро Икарди
Пауло Дибала
Футбол
ФК Монца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
Адриано Галлиани
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