«Монца» хочет подписать Икарди и Дибалу

«Монца» хочет подписать нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди и бывшего форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, генеральный директор клуба Адриано Галлиани контактирует с женой и агентом нападающего «ПСЖ» Вандой Нарой .

Отмечается, что Галлиани также вышел на связь с агентом экс-форварда «Ювентуса».

При этом «Монца» также интересуется защитниками Кааном Айханом из «Сассуоло» и Оскаром Мингесой из «Барселоны».