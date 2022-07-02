«Монца» хочет подписать Икарди и Дибалу
«Монца» хочет подписать нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди и бывшего форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, генеральный директор клуба Адриано Галлиани контактирует с женой и агентом нападающего «ПСЖ» Вандой Нарой.
Отмечается, что Галлиани также вышел на связь с агентом экс-форварда «Ювентуса».
При этом «Монца» также интересуется защитниками Кааном Айханом из «Сассуоло» и Оскаром Мингесой из «Барселоны».
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17
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
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|13.08
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Монца – Торино
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|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
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Салернитана – Рома
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|14.08
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Специя – Эмполи
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