«Интер» зарегистрировал трансферы Мхитаряна и Онаны в серии А

Вратарь Андре Онана и Генрих Мхитарян перешли в «Интер», сообщается на официальном сайте серии А.

26-летний камерунец и 33-летний армянин присоединились к миланцам в качестве свободных агентов. «Интер» официально еще не объявил о переходе игроков.

В минувшем сезоне Онана провел 10 матчей за «Аякс», в которых пропустил 12 мячей и дважды сыграл на ноль. На счету Мхитаряна 44 матча за «Рому», в которых он забил 5 голов и делал 9 результативных передач.