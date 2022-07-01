Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 12:39

«Интер» зарегистрировал трансферы Мхитаряна и Онаны в серии А

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Вратарь Андре Онана и Генрих Мхитарян перешли в «Интер», сообщается на официальном сайте серии А.

26-летний камерунец и 33-летний армянин присоединились к миланцам в качестве свободных агентов. «Интер» официально еще не объявил о переходе игроков.

В минувшем сезоне Онана провел 10 матчей за «Аякс», в которых пропустил 12 мячей и дважды сыграл на ноль. На счету Мхитаряна 44 матча за «Рому», в которых он забил 5 голов и делал 9 результативных передач.

0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
5 самых популярных алкогольных напитков в России
История секретной любви. Как отношения дочери Тутберидзе и сына актера Смолкина закончились тайным браком в 19 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Селтик» выкупил Жоту у «Бенфики»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости