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«Интер» арендует воспитанника «Милана» Белланову у «Кальяри» с правом выкупа

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Интер» арендует защитника «Кальяри» Рауля Белланову, сообщает Calciomercato.

По данным источника, «нерадзурри» заплатит за аренду 22-летнего итальянца 3 миллиона евро. Также у «Интера» будет право выкупить футболиста за 5 миллионов евро.

Планируется, что игрок пройдет медобследование в понедельник, 4 июля.

В сезоне-2021/22 Белланова забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 31 матче за «Кальяри». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 7 миллионов евро.

Отметим, что Белланова является воспитанником «Милана».

Источник: https://www.calciomercato.com/news/inter-bellanova-in-arrivo-come-cambiano-le-gerarchie-sulle-fasce-81849
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