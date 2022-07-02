«Интер» арендует воспитанника «Милана» Белланову у «Кальяри» с правом выкупа

«Интер» арендует защитника «Кальяри» Рауля Белланову, сообщает Calciomercato.

По данным источника, «нерадзурри» заплатит за аренду 22-летнего итальянца 3 миллиона евро. Также у «Интера» будет право выкупить футболиста за 5 миллионов евро.

Планируется, что игрок пройдет медобследование в понедельник, 4 июля.

В сезоне-2021/22 Белланова забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 31 матче за «Кальяри». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 7 миллионов евро.

Отметим, что Белланова является воспитанником «Милана».