Мхитарян доволен своей позицией в «Роме»
20:51
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян прокомментировал свою позицию в команде.
«Мне нравится новая позиция, я больше играю в мяч и у меня больше пространства. Я наслаждаюсь этой ролью», — приводит слова игрока Tuttomercatoweb.
Ранее сообщалось, 32-летнему армянину не нравится его роль и задачи на поле, из-за которых он реже принимает участие в атаках команды.
Мхитарян выступает за «Рому» с сентября 2020 года. В сезоне-2021/22 футболист принял участие в 13 матчах чемпионата Италии, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/roma-mkhitaryan-nel-nuovo-ruolo-mi-sto-divertendo-abraham-zaniolo-coppia-unica-1616080
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