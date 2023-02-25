Мессьяс заявил, что «Милан» ждет возвращения Ибрагимовича и Меньяна

Бразильский игрок «Милана» Жуниор Мессьяс рассказал о том, как важны для команды травмированные Златан Ибрагимович и Майк Меньян.

«Возвращение Ибрагимовича и Меньяна после травм важно для нас, но также важны и все остальные игроки. Флоренци, Бакайоко, который помог нам в последнем матча», — цитирует слова Мессьяса Football Italia.

«Милан» занимает 4-е место в серии А с 44 набранными очками после 23 сыгранных матчей.