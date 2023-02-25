Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 09:45

Кьеллини поддержал «Ювентус» в связи со снятием с клуба 15 очков

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал, что думает о ситуации в туринском клубе.

«Мне очень больно. Мне грустно и больно видеть то, что происходит с «Ювентусом». Это сложно, когда не Турине, тяжело всем, кто любит клуб. Фанатам сейчас нужно набраться терпения, так как клуб продолжает бороться, и я надеюсь, что все закончится наилучшим образом», — цитирует Кьеллини The Athletic.

Ранее с «Ювентуса» было снято 15 очков из-за финансовых махинаций. Клуб занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

Джорджо Кьеллини
ФК Ювентус
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Голова вместо мяча и город как футбольное поле. Английский способ праздновать Масленицу
Арестович заявил о способности Киева захватить Приднестровье за три дня
В Роспотребнадзоре назвали главный мужской продукт
Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали
Стало известно о неготовности врачей выводить Костомарова из медикаментозного сна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лечче» хочет выкупить Юмтити у «Барселоны»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 23 20 2 1 56-15 62
2
 Интер 23 15 2 6 44-27 47
3
 Рома 23 13 5 5 30-19 44
4
 Милан 23 13 5 5 39-30 44
5
 Лацио 23 12 6 5 39-19 42
6
 Аталанта 23 12 5 6 42-26 41
7
 Ювентус 23 14 5 4 36-17 32
8
 Болонья 23 9 5 9 30-33 32
9
 Торино 23 8 7 8 24-25 31
10
 Удинезе 23 7 9 7 31-28 30
11
 Монца 23 8 5 10 28-31 29
12
 Эмполи 23 6 10 7 22-29 28
13
 Лечче 23 6 9 8 24-26 27
14
 Фиорентина 23 6 7 10 24-30 25
15
 Сассуоло 23 6 6 11 26-35 24
16
 Салернитана 23 5 6 12 25-44 21
17
 Специя 23 4 7 12 19-39 19
18
 Верона 23 4 5 14 20-34 17
19
 Сампдория 23 2 5 16 11-38 11
20
 Кремонезе 23 0 9 14 17-42 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.02 20:00
Эмполи – Наполи
 - : -
25.02 22:45
Лечче – Сассуоло
 - : -
26.02 14:30
Болонья – Интер
 - : -
26.02 17:00
Салернитана – Монца
 - : -
26.02 20:00
Удинезе – Специя
 - : -
26.02 22:45
Милан – Аталанта
 - : -
27.02 20:30
Верона – Фиорентина
 - : -
27.02 22:45
Лацио – Сампдория
 - : -
28.02 20:30
Кремонезе – Рома
 - : -
28.02 22:45
Ювентус – Торино
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 18
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 13 1 5
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 21 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 14 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости