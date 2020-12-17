Мертенс получил травму в матче с «Интером»
09:16
Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо сообщил, что нападающий команды Дрис Мертенс получил травму в матче 12-го тура чемпионата Италии против «Интера» (0:1).
«Дрис заработал растяжение голеностопа. После полноценного обследования мы узнаем, насколько тяжела степень повреждения», — приводит Football Italia слова Гаттузо.
Мертенс был заменен на 16-й минуте встречи. В сезоне-2020/21 33-летний бельгиец забил 5 голов и отдал 7 результативных передач в 17 матчах.
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