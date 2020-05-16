Мертенс близок к подписанию контракта с «Интером»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Интере», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 33-летний бельгиец предпочитает выбрать вариант с переходом в миланскую команду, нежели в «Челси», который также заинтересован в его услугах. Мертенс присоединится к «Интеру» на правах свободного агента, поскольку его контракт с «Наполи» действует до конца июня 2020 года.

В сезоне-2019/20 на счету Мертенса 12 голов и 6 результативных передач в 29 матчах за «Наполи». Ранее сообщалось, что игрок просил партнера по сборной Бельгии и форварда «Интера» Ромелу Лукаку помочь с поиском жилья в Милане.