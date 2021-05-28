Симоне Индзаги попрощался с «Лацио»

Симоне Индзаги, покинувший пост главного тренера «Лацио», попрощался с клубом.

«С большим трудом сообщаю, что с 30 июня мое путешествие с «Лацио» заканчивается. Я благодарю президента клуба, футболистов и фанатов, которые сопровождали меня здесь на протяжении 22 лет и как игрока, и как тренера. Мы вместе боролись и побеждали. Цвета «Лацио» навсегда останутся в моем сердце, а клуб будет частью моей души», — приводит Football Italia слова Индзаги.

Индзаги возглавлял «Лацио» с 2016 по 2021 год. Вместе с римским клубом 45-летний специалист дважды выигрывал Суперкубок Италии и становился обладателем Кубка страны.

27 мая сообщалось, что Индзаги возглавит «Интер» вместо Антонио Конте, который покинул клуб по окончании сезона-2020/21.