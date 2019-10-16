Мендеш уверен, что Роналду сможет превзойти Пеле. И вот в чем

Футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, выразил мнение, что португалец способен превзойти достижение Пеле по количеству забитых голов.

— Криштиану достиг замечательной отметки в 700 голов, но я не сомневаюсь, что он превзойдет Пеле как лучшего бомбардира в истории футбола и сделает это с «Ювентусом», — цитирует Tuttosport Мендеша. — В конце концов, 68 голов, не так много этого экстраординарного футболиста, не так ли? Я убежден, что его лучшие дни впереди.

В составе сборной Португалии Роналду забил свой 700-й гол в ворота сборной Украины (1:2) в рамках матча отбора на Евро-2020. 450 раз Роналду отличился в составе «Реала» (клубный рекорд), 118 — за «Манчестер Юнайтед», 95 — за Португалию (рекорд сборной, второй в мире), 32 — за «Ювентус» и 5 — за первый клуб в профессиональной карьере «Спортинг».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты