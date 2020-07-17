Маурисио Покеттино попал в сферу интересов «Ювентуса» и «Интера», сообщает The Telegraph.

По информации источника, руководство туринского клуба задумывается о смене наставника, поскольку недовольно взаимодействием Маурицио Сарри с футболистами команды. В «Интере», в свою очередь, недовольны тем, что команда не может навязать борьбу «Ювентусу» в борьбе за чемпионство в этом сезоне.

Последнее место работы 48-летнего аргентинского специалиста — «Тоттенхэм», откуда он был уволен зимой 2019 года.