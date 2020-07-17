Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Маурисио Покеттино попал в сферу интересов «Ювентуса» и «Интера»

13:25
Теги:

Маурисио Покеттино попал в сферу интересов «Ювентуса» и «Интера», сообщает The Telegraph.

По информации источника, руководство туринского клуба задумывается о смене наставника, поскольку недовольно взаимодействием Маурицио Сарри с футболистами команды. В «Интере», в свою очередь, недовольны тем, что команда не может навязать борьбу «Ювентусу» в борьбе за чемпионство в этом сезоне.

Последнее место работы 48-летнего аргентинского специалиста — «Тоттенхэм», откуда он был уволен зимой 2019 года.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир