Маурицио Сарри: «Казалось, Роналду завис в воздухе на целую вечность»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после матча 17-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (2:1) оценил гол нападающего Криштиану Роналду, забитый с высоты 2,56 метра.

— Гол Дибалы вышел замечательным, как и мяч Роналду, который, казалось, завис в воздухе на целую вечность, — приводит слова специалиста Football Italia. — Мы хорошо сыграли, особенно в первом тайме, во втором было немного хаотичности.

Мы не рисковали, жаль, что не решили исход встречи раньше, потому что на заключительных минутах в штрафной площади может случиться что угодно.

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